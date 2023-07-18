汽車銷售強勁 美6月零售銷售恐凸顯Fed抗通膨卡關

消費者支出持續強勁，使得美國聯準會 (Fed) 更難抑制通膨，6 月零售銷售報告預期將凸顯 Fed 面臨的此一挑戰。

美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周二將公布 6 月零售銷售，根據 FactSet 調查，經濟學家預期共識 6 月零售銷售將月增 0.6%，繼 5 月意外月增 0.3% 後又上升，創下零售銷售額連續第三個月的增長。

花旗經濟學家 Gisela Hoxha 上周五研究報告指出，由於汽車供應改善，6 月零售銷售的增長將由汽車銷售所驅動，若除去汽車和燃油不計，零售銷售預計僅增長 0.3%，略低於 5 月相同條件的增幅 0.4%。

Hoxha 寫道，餐廳銷售也將是 6 月增長的一大因素，因為大眾持續優先考慮在體驗項目上花費，而非在商品上花費。她補充，家居裝修和服裝店的支出可能相對疲軟。

由於 Fed 一直戮力抑制商品和服務的需求以降低通膨，數月來消費者支出卻一直保持韌性，令專家百思不解。許多經濟學家和分析師假設消費者現已削減開銷，以回應升息和通膨的壓力。但儘管一些非必需品的消費有所回落，但並未像一些人去年預期那樣「斷崖式下降」。

支撐消費者支出意願的主要因素是勞動市場健康、工資上升以及疫情期累積的儲蓄。但隨著通膨下降，美國民眾更樂觀看待經濟與其財務前景。

6 月消費者物價指數 (CPI) 年率增幅僅 3%，已是兩年多來最低升幅。儘管如此，一些經濟學家仍認為有令人擔憂的理由。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Michael Reid 寫道，若不計汽車銷售，那麼零售銷售數據就不那麼令人鼓舞。美銀分析師 Aditya Bhave 預期，不含汽車銷售，則 6 月零售銷售下降 0.2%

Bhave 寫道：「最新數據反駁了這觀點，即經濟在經過 3 月疲軟後，第二季顯著加速的觀點。相反地，我們似乎處於經濟增長和消費者支出低於趨勢但並未陷入衰退的時期。」

比起將通膨率自峰值 9% 降至 3%，想將通膨自現行 3% 水準降至 Fed 的 2% 目標更難一些，這意味 Fed 還有許多工作要做，消費者也還得面臨更多痛苦。