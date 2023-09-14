AI趨勢發展中 投信看好硬體先行、軟體後追上

近期 AI 族群漲勢有暫歇現象，投信認為，生成式 AI 將顛覆金融、教育、影視等諸多產業的潛力，預期硬體層面先行，軟體應用隨後爆發。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧表示，從第二次工業革命到現在，全球共發生過 5 次重大技術突破後的全面性變革，包括第二次工業革命、個人電腦、網際網路、行動網路等時代，其中工業革命花 42 年才全面普及，到了行動網路時代僅花了 6 年的時間，大幅縮短高達 85% 的時間，預料本波 AI 時代全面應用，可能不用 6 年的時間即能達成。

王翔慧說，越來越多企業意識到 AI 將成為長期競爭力重要的一環，因此各產業積極導入 AI，從醫療、金融、廣告、零售、工業、客服等以強化競爭力，也可預期普及應用腳步將加速。

王翔慧表示，近年廠商面對全球化轉向去全球化之後，導致布局必須分散，進而使得生產成本提高，加上短期大環境仍維持高利率時代，大國競逐減稅的困難度也日益增加，促使企業積極透過投資 AI 技術，達到優化營運成本目的。

王翔慧認為，企業若要導入 AI 應用，必須將資料雲端化，拉高公有雲需求，根據估計，2032 年前雲端服務年增率 17%，屆時雲端服務佔 IT 支出比例將達到 45%，預期相關商機也將成 AI 趨勢下的亮點。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，生成式 AI 有望成為下一個全球生產力驅動因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式 AI 相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此投資於專注 AI 的公司將有望取得豐厚報酬。

富蘭克林證券投顧表示，儘管短線上科技股可能在經濟週期變化、貨幣政策動向、投資人情緒等變數影響下而震盪，但在企業持續積極投資 AI，長期投資人期待 AI 趨勢有望帶來可觀投資機會。