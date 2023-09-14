歐元區通膨仍高但經濟惡化 ECB升息與否陷兩難

歐洲央行 (ECB) 將於周四 (14 日) 公布最新利率決議，決定是要將關鍵利率升至歷史新高，完成對抗通膨的最後一步，還是因經濟惡化而暫停升息。

歐元區 20 個成員國正面臨兩難處境，即使央行已連續九度升息，物價增幅仍是目標的兩倍多，且預料未來兩年內都不會放緩至目標水準。另一方面，隨著全球多數地區借貸成本上升，加上中國低迷景氣打壓經濟成長，歐元區顯然有可能陷入衰退。

分析師和投資人此前傾向於認為 ECB 將暫停升息，直到周二 (12 日) 的路透報導指出，ECB 對 2024 年通膨率的最新預測將維持在 3% 以上，這支持了進一步升息的論點。

根據路透在 9 月 5 日至 9 月 7 日這段期間的調查，多數經濟學家預估歐洲央行今 (14 日) 將維持利率不變，但隨著市場情緒出現轉變，貨幣市場現在認為今天升息的可能性為 65%，為去年 7 月啟動升息循環以來的最後一次。若今日確實升息，歐洲央行存款利率將達到 4%，為 1999 年歐元問世以來最高。

央行官員們認為，對於判斷通膨是否回到目標水平，或是長時間停留在較高水準來說，2024 年的預測至關重要。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 經濟學家 Piet Haines Christiansen 表示：「通膨勢頭太強勁，以至於歐洲央行無法暫停升息。」

最新經濟預測

升息的支持者可能會主張，因為通膨仍過高，所以升息是必要的，但快速的緊縮周期已經在歐元區經濟中留下印記，通常需要更多資本來幫助運行的製造業，已經因為借貸成本上升而承受損失，對家庭和企業的貸款也大幅下滑。

根據多項預測，在工業景氣降溫的衝擊下，歐元區最大經濟體德國正首當其衝，陷入經濟衰退泥淖。

市場預估，歐洲央行今日還將下修今明兩年的成長預測，這反過來讓一些經濟學家認為，央行這個月應該要暫停升息。

Natixis 經濟學家 Dirk Schumacher 表示，雖然核心通膨僅暫時出現放緩跡象，但成長前景已迅速轉淡，這意味著收緊政策的必要性也降低了。