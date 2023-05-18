信義房屋首季獲利增 EPS爲0.68元 去年1.2元股息訂6/6除息

連鎖房仲信義房屋 (9940-TW) 今 (18) 日召開股東會，公布去年每股 1.2 元現金股息將在 6 月 6 日除息交易，股利預計在 7 月 6 日發放，信義房屋 2023 年首季稅後純益爲 5.01 億元，年增 3.95%，每股純益爲 0.68 元。

信義房屋指出，2023 年的前 2 月全台房市，交易狀況是近 3 年來較為清淡的時期，買氣在 3 月起才迎來回升，房市隨利空因素逐步淡化下，持續理性修正；另一方面，由於 2023 年初信義開發嘉和案交屋下的營收挹注，支撐首季獲利表現，

信義房屋 2023 年第一季營收 43.27 億元，年增 14.45%，毛利率 23.22%，季增 0.61 個，年減 2.18 個百分點，稅後純益 5.01 億元，季增 1.14 倍，年增 3.95%，每股 益 0.68 元。

信義房屋目前對業務發展仍強調以仲介爲業務主軸，至於營建開發案則持續鎖定雙北，並不排除投入合建、都更、危老等模式，信義房屋對未來盼仲介（含代銷）與開發的營收占比可以達 70% 比 30% 或 60% 比 40%。

信義房屋 2023 年前 4 月營收爲 55.07 億元，年增 7.68%。