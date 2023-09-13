仁寶推動永續供應鏈 攜手34家供應商加速減碳

電子代工大廠仁寶 (2324-TW) 今(13)日舉辦「ONE+N 電子供應鏈淨零加速宣示大會」，邀請 34 家供應商夥伴代表，共同宣示淨零碳排決心，偕同客戶、供應商領跑淨零新賽局。

宣示大會由仁寶總經理翁宗斌帶領高階主管共同參與，34 家與會供應商則有群創 (3481-TW)、國巨 (2327-TW)、金寶、康舒、智易、連鋐、恆顥、可成、新日興、晶技、瀚宇博、宏致、華通等共百人，共同宣示淨零碳排決心。

因應全球氣候變遷議題並達成 2050 年淨零排放目標，仁寶用以大帶小的方式推動供應鏈廠商實質減碳行動，「ONE+N 電子供應鏈淨零加速計畫」將結合外部節能減碳專家，成立仁寶產業低碳輔導團，協助廠商達成減碳目標，期待未來將減碳典範轉移至電子業供應鏈。

翁宗斌表示，淨零及低碳轉型是國家及產業現在都在走的趨勢，企業要維持競爭力一定要設定清楚的方向與目標。仁寶身為大型資訊系統廠，負責產品的最終整合，用以大帶小的方式，協助並降低電子供應鏈低碳轉型衝擊，邁向淨零目標。

仁寶在溫室氣減量方面已設定清楚中長期目標，包含 2050 淨零、100% 使用可再生能源，及 2030 年碳排放量較基準年減量 50%，此外，仁寶也積極參與國際環境倡議，包括 RBA(責任商業聯盟)、CDP(國際碳揭露計畫) 皆是重要成員。