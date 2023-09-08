〈電子五哥營收〉英業達8月雙成長五哥中唯一年增 和碩、仁寶雙減

電子五哥 8 月營收相繼出爐，英業達營收 464.79 億元，月增 11.1%、年增 4.7%，也是電子五哥中，唯一 8 月營收雙成長的公司，和碩 (4938-TW) 及仁寶 (2324-TW) 則呈現月、年均減。

累計英業達前 8 月營收 3391.46 億元、年減 4.74%。英業達 8 月筆電出貨 160 萬台，但由於第二季客戶提前拉貨，因此預估第三季筆電將小幅衰退，伺服器雖要觀察料況，但仍可望小幅成長，智慧穿戴裝置則將季增。

第四季來看，英業達筆電出貨估季減，伺服器，智慧穿戴裝置都可望季增；全年方面，筆電估將年減約 4-6%，伺服器雖然估年減 7-9%，但 AI 伺服器可望年增雙位數，智慧穿戴裝置則年減雙位數。

和碩 8 月營收 893.53 億元，月減 4.5%、年減 23%，累計前 8 月 7817.83 億元、年減 5.89%。和碩 8 月筆電出貨 90 萬台，月增 24.13%、年增 47.54%；公司估，第三季筆電小幅季增或持平，消費性、通訊產品持平。不過，隨 iPhone 15 新機拉貨，第四季迎來出貨高峰，將帶動通訊產品表現。

仁寶 8 月營收 817.37 億元，月減 3.7%、年減 8%；累計前 8 營收 6199.13 億元、年減 13.9%。仁寶 8 月筆電出貨 290 萬台，月減 12.12%、年增 3.57%，第三 PC 估季增個位數，但第四季能見度偏低。不過，非 PC 如手機、車電、伺服器等產品線動能皆佳，下半年可望逐季雙位數成長。