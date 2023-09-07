仁寶擬斥47億元參與泰金寶現增 持股可望增至近25%

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (7) 日召開重訊，宣布以不超過泰銖 52.11 億元(約新台幣 47.33 億元)，參與關係企業泰金寶的現金增資，持股將從目前的 5.21%，最高增至 24.99%，藉此強化集團全球生產的互補性。

仁寶表示，泰金寶目前在全球擁有 25 座工廠，包括泰國、菲律賓、中國、巴西、墨西哥及美國，產品涵蓋範圍為電腦週邊產品及通訊產品；而仁寶在中國、越南等地有生產據點，未來透過雙方合作，將能有互補性。

泰金寶為擴建廠房支應未來成長所需及充實營運資金，8 月 14 日董事會通過辦理現金增資，預計發行新股數不超過 46 億股，預期募資總金額為泰銖 76.41 億元。

仁寶強調，鑑於泰金寶在全球 EMS 所建置之製造及供應鏈管理能力，藉由參與此次現增，可進一步深化雙方合作並有助於強化客戶關係，提高長期競爭力，此外，泰金寶獲利穩健成長，也有助財務收益。

目前仁寶表示持有泰金寶 3.04 億股，持股比例約 5.21%，基於營運策略考量，今日董事會決議通過擬認購股數不超過 23.06 億股，增資後持有股權不超過 24.99%。

泰金寶成立於 1989 年，為金仁寶集團旗下之電子製造服務供應商 (EMS)，於 2001 年在泰國證券交易所上市，泰金寶也是泰國最大的電子製造服務公司，在泰國擁有超過 30 年的製造經驗。