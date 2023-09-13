〈焦點股〉蘋果iPhone15系列發表 大立光及玉晶光開盤走跌

美商蘋果公司手機年度旗艦機發表 iPhone15 系列產品，全機種支援 Type-C 接頭，Pro 系列採用更高速的 USB 3.0，在台商 PCB 及光學元件供應鏈今 (13) 日股價表現各異，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 表現呈現弱勢，華通 (2313-TW) 也在平盤之下震盪。

同時，蘋果石英元件供應鏈的晶技 (3042-TW) 股價也下挫。

美商蘋果年度旗艦機 iPhone15 系列產品發表後將展開預售，供應鏈業者指出，就蘋果手機零組件的訂單下達狀況將視首批產品銷售狀況展開動態滾動式調整，後續狀況並不悲觀。

證券分析師張陳浩則指出，過去蘋果採取發布發售後一個月的銷售數字，是最值得參考的指標，但近年蘋果並沒有提供此一數字，也因此市場狀況仍待觀察。

由於受到總體經濟情勢的干擾，加上中國大陸可能限制 iPhone 手機在政府人員的使用情境，加上華爲 Mate 60 Pro 新機營造出超大聲勢，造成券商陸續調降蘋果今年度的出貨量預估偏向保守。

蘋果光學元件供應鏈玉晶光受惠蘋果 iPhone 15 系列新機鋪貨潮及擴產效益，推升 8 月營收以 32.35 億元，創歷史新高，月增 50.6%，年增 27.62%；玉晶光指出，因旺季效應，客戶需求增加推升 8 月營收走高。

玉晶光看 9 月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨而定。玉晶光累計 2023 年前 8 月營收為 113.78 億元，年增 5.97%，創歷史同期新高。