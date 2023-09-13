蘋果中國官網全面調降iPhone 14系列售價 最多砍人民幣1,000元

蘋果 (AAPL-US) 在台灣時間周三（13 日）凌晨發表新機 iPhone 15 後，蘋果中國官網立刻全面調降 iPhone 14 系列售價，最多砍人民幣（下同）1,000 元，且不再銷售 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 機型。

蘋果中國官網顯示，iPhone 14 系列降價銷售。其中 iPhone 14 售價為 128GB 版本 5,399 元，256GB 版本 6,399 元，512GB 版本 8,399 元，分別較發售時價格降 600 元、500 元、300 元。

iPhone 14 Plus 售價為 128GB 版本 5,999 元，256GB 版本 6,999 元，512GB 版本 8,999 元，分別降價 1,000 元、900 元及 700 元。

隨著 iPhone 15 系列新機登場，蘋果官網下架了 iPhone 14 Pro 系列，不再銷售 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 機型。

蘋果官網下架 iPhone 舊機型後，對消費者來說，除了少了一個購買渠道，也代表該機型將停止生產。以後消費者只能在電商平台、線下通路等其他管道購買舊款 iPhone。

目前京東仍在銷售 iPhone 14 Pro 系列，如在「Apple 產品京東自營旗艦店」， iPhone 14 Pro 128GB 黑色版本的售價為 7,999 元， iPhone 14 Pro Max 128GB 黑色版本是 8,999 元。

對於 iPhone 14 Pro 系列，蘋果已有新品替代。在蘋果最新發表的 iPhone 15 系列中，標準版、Plus、Pro 三款機型起步價分別為 5,999 元、6,999 元、7,999 元，與上一代對應產品相同。

其中 iPhone 15 標準版、Plus 兩款機型升級為上一代 Pro 機型使用的 A16 晶片，且拍攝能力升級，也擁有上一代 Pro 機型的「靈動島」功能。iPhone 15 Pro 系列則首次使用鈦合金外殼，並採用了 A17 晶片。