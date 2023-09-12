鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至12.25元，預估目標價為225.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.6元下修至12.25元，其中最高估值15.05元，最低估值11.18元，預估目標價為225.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.05
|17.51
|19.56
|最低值
|11.18
|12.62
|16.5
|平均值
|12.67
|14.81
|17.54
|中位數
|12.25
|14.47
|16.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,770,000
|5,092,730
|5,463,770
|最低值
|4,349,510
|4,588,390
|4,842,170
|平均值
|4,551,600
|4,889,520
|5,148,650
|中位數
|4,525,000
|4,879,500
|5,140,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.21
|18.8
|14.78
|25.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,003,499
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估上修至12.96元，預估目標價為225.5元
- 盤後速報 - 精華(1565)次交易(18)日除息13.5元，參考價195.0元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估上修至13.31元，預估目標價為225元
- 盤後速報 - 精華(1565)下週(8月18日)除息13.5元，預估參考價202.0元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至13.39元，預估目標價為227元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。