路透：台積電赴美建廠阻礙重重 對日本設廠態度更樂觀

路透引述兩位產業消息人士說法報導，在積極擴大海外布局之際，隨著美國亞利桑那州的建廠計畫陷入延宕，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 對於將日本作為生產基地的想法則越來越樂觀。

消息人士表示，台積電對於美國亞利桑那州廠的進展感到沮喪，除了在當地招募不易之外，從台灣加派技術工人前往支援，也受到當地工會反彈。

與此同時，台積電對日本作為晶圓生產基地的信心持續增強，耗資 86 億美元與日本夥伴合資建設的熊本廠，有望從 2024 年開始生產成熟製程晶片。

消息人士說，在確保首座晶圓廠順利擴產的同時，台積電也考慮再設第二座晶圓廠，以生產更先進的晶片。台積電此前透過聲明表示，海外建廠取決於客戶需求、政府支持度以及成本考量等。

美國、日本和德國已向台積電提供數十億美元補助，希望能實現晶片在地生產，進而達成供應鏈多元化的目標，這對國防、汽車和電子等產業來說非常重要。

台積電在台灣面臨土地、電力、水資源和勞動力等方面的限制，在亞利桑那州的 400 億美元投資，將允許該公司在海外地區進一步擴大產能。不過，消息人士表示，台積電認為，論工作文化、政府關係以及供應商網絡，日本是更合適的設廠地點。

Isaiah Research 分析師 Lucy Chen 表示，台積電和日本政府之間的關係是互惠互利的，日本的設廠優勢包含晶片設備和材料供應商網絡、工作文化的相似性，以及地理上的方便性等。

日本經濟產業省一位高級官員表示：「就我們來看，台積電對於在日本的投資確實抱持積極態度。」該單位已向台積電首座日本廠提供 4760 億日元 (約 32.3 億美元) 的補貼資金。