〈台股盤前〉美國CPI公布前夕市場觀望 估量縮震盪

台股昨日反彈近 140 點，不過，法人認為，美股周二收跌，加上美國今晚將公布 8 月份 CPI，市場恐持續偏觀望，大盤估將量縮震盪，仍以有題材或是業績加持的族群、個股表現為主。

美股四大指數周二全面收跌，道瓊跌 17.73 點或 0.05%；那指跌 144.28 點或 1.04%；費半跌 28.14 點或 0.79%；標普跌 25.56 點或 0.57%。

其中，蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會後股價一路下滑，收跌 1.7%，此次蘋果發表包括採用 Type-C 的 iPhone 15 系列、Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 2 和 Type-C 版的 AirPods Pro 2 等新品。

台股 ADR 以聯電表現最優。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上 漲 1.30%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.06%。

回顧台股昨日表現，在電子股回神下，終場上漲 139.76 點，收 16572.71 點，成交量縮至 2480.31 億元。三大法人買超 82.7 億元。

其中，外資終結連 4 賣，買超 83.74 億元；自營商賣超 37.24 億元，為連 9 賣；投信買超 36.21 億元，為連 29 買。