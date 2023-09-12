台泥轉投資Atlante獲歐盟17億元補助 將建逾千支快充樁

台泥 (1101-TW) 今 (12) 日公告，子公司 NHOA 旗下 Atlante，取得歐盟運輸基礎建設之政府補助款 4990 萬歐元(約新台幣 17 億元)，將在歐洲建置 407 座充電站、裝設超過 1000 支快充樁。

Atlante 是 NHOA 持股 100% 子公司，專責發展電動車快充基礎設施，台泥則持股 NHOA 65.15%。Atlante 此次提出「Atlante4All」計畫除了歐盟的補助外，還獲得法國存託銀行（CDC）的支持，提供額外約新台幣 7 億元的資金。

據了解，「Atlante4All」計畫預計在歐洲建置 407 座充電站，其中義大利 153 座、法國 126 座，西班牙 95 座，以及葡萄牙 33 座，裝設超過 1000 支以上快充樁，並服務所有廠牌電動車都能充電。

Atlante 預計旗下的快充點將位於全歐交通網絡 (TEN-T) 沿線、停車場和城市中心點，所有快充充電站 100% 綠電供電，採用模組化設計，搭配儲能系統，有效管理離尖峰充電以及太陽能發電，透過與國家電網充分整合，創建全球最大的虛擬發電廠之一。

Atlante 去年 9 月也取得「歐洲設施連接基金」(CES Fund)2300 萬歐元資助、於歐洲四國興建 215 個純綠電充電點。總計 Atlante 兩年已取得 7300 萬歐元 (約新台幣 25 億元) 挹注，也讓 Atlante 逐步實現 2030 年資助計劃目標、每年資本支出的 30% 來自於公部門資助和其他資助計劃。