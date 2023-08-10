台泥英德廠啟用43.2MW儲能系統 中國水泥業規模最大

台泥 (1101-TW) 今 (10) 日宣布，中國廣東英德廠正式啟用 43.2MW/107.3MWh 儲能系統，也是目前中國水泥業中規模最大的儲能系統。「光電 + 儲能」的整合模式，後續也將逐步擴大至中國的江蘇句容廠等其他場域。

台泥表示，此項儲能系統由集團子公司 NHOA 負責規劃設計與建置，而貴港及英德廠陸續建置儲能系統，搭配太陽光電及利用智慧能源管理系統，不僅提升水泥廠能源效率，也有助於優化電力系統減少浪費，並降低碳排放。

2022-2023 年間，台泥英德廠陸續在廠區內建置超過 8 MW 的太陽光電，產生的綠電接入廠內電網，除了太陽能，英德廠也建置儲能系統，並將儲能分別接入廠區自有的 110KV 變電站。

英德廠儲能投入使用後，每年預計可儲存電能約 4600 萬度，並可以通過調節離尖峰電力需求，初估一年將為英德廠節省人民幣 2130 萬元的電費支出，並配廣東省政府儲能發展政策，每年預估可額外獲得人民幣 270 萬元政府補貼。

貴港廠儲能為台泥企業團在大陸第一個電池儲能項目，項目充分利用廠內閒置土地，在總變電站旁建設 9 座電池櫃，電池櫃採用知名電池廠商寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池，並通過總變電設施併入電網。

光電方面，貴港廠 4 月已經建成 7.813MWP 太陽光電發電系統，預計年底可建成超過 11MWp 裝機容量的光電發電設施，「光電 + 儲能」的整合模式。

水泥廠藉由浮動電價機制，透過調度電力需求獲得額外經濟效益。當面臨缺電困境時，儲能系統更可以把平時儲存的電能釋放使用，化解緊急性的整體電網電力危機。