台灣金聯標售北港工業用地 僅限本土法人投標

台灣金聯規劃標售位於雲林縣北港工業園區的全區土地，面積共約 4.5 萬餘坪，相當於 23 座足球場，底標價格 33.8 億元，這也是台灣金聯首次釋出大面積的工業用地，為防範陸資繞道，本次投標資格將限定為本國法人及國民。

台灣金聯董事長施俊吉指出，此次公開標售的北港工業園區全區土地，包含甲種工業區土地面積 4 萬 3560 坪、住宅區土地面積 1318 坪及公共設施用地面積 547 坪，建物面積 (原為員工宿舍)794 坪，為稀有且產權單純之工業區土地。

該筆土地對外交通運輸便捷，加上園區距離雲林縣政府主導規劃開發之 83 公頃「大北港科技產業園區」僅 1.5 公里，將形成新的產業廊帶，可收產業聚落加乘效果。

施俊吉指出，考量近來產業回流及企業擴廠殷切需求，釋出北港工業園區大面積工業用地，可協助解決工業用地難以取得課題，預估該園區未來可容納 50 多家廠商進駐，按照周邊工業區平均面積產值及員工人數計算，可提供 1000 個工作機會及每年 40 億元的產值，除可活絡工業土地使用與健全產業投資環境外，更可帶動雲林北港地區產業升級及經濟發展。

施俊吉表示，北港工業園區歷經該公司近 10 餘年債權取得、重整、破產等法律程序處理，加上清理數萬公噸事業廢棄物、拆除 60 多棟破舊廠房與高達 78 公尺大煙囪後，讓園區從當初頹廢龐雜破舊廠房，蛻變為嶄新素地風貌，重現再生活化契機的完整大型土地，為地區產業帶來新動力。



