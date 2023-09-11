第三批地上權10月底開標 西門町300坪商用地受矚目

財政部國產署今 (11) 日公告第 3 批地上權標的，14 宗標的中有 7 宗為首次列標，其中又以鄰近台北市西門町、面積高達 300 坪商圈的商業用土地最受矚目。

根據國產署公告，14 宗地上權標的分布在北中南，分別為台北 3 宗、桃園 1 宗、台中市 3 宗、台南市 3 宗、高雄 2 宗、屏東 1 宗、宜蘭縣 1 宗，14 宗標的合計面積共 5.8 公頃、權利金合計超過 53 億元，預計 10 月 30 日開標。

台北市 3 宗標的中有 2 宗為商業用地，分別位於中正區南海段，鄰近兩廳院、捷運中正紀念堂站的街角地，面積 122.2 坪、權利金底價 4 億 5838 萬元；另一宗則鄰近於西門町商圈，緊鄰中華路面積約 311.3 坪，權利金底價約 9 億 3500 萬元。

另一宗則是位於大安區懷生段的住宅區，坐落於大安區新生南路的靜巷內，鄰近捷運忠孝新生站，面積約 145 坪、權利金底價約 1.6 億元。

台中市梧棲區三民段也是首次列標，座落地點鄰近梧棲文化路商圈、台中港三井 Outlet 等，面積約 2239 坪、權利金約 1.25 億元；高雄市岡山區陽明段，為第一種商業土地，鄰近國軍高雄總醫院岡山分院、河堤公園，生活機能良好，發展潛力大。

根據國產署規劃，14 宗列標的國有地地上權，不論商業、住宅用地區位、生活機能均優，將在 10 月 30 日開標，歡迎各界踴躍投標。