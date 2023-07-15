日經：日本將聯手沙國開發稀土資源 積極去中國化

《日經新聞》週五 (14 日) 報導，日本首相岸田文雄中東行的首站重點是，他將與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王 (Mohammed bin Salman) 敲定一項兩國聯合投資開發稀土資源的協議。

日本首相岸田文雄將在 7 月 16 日至 7 月 19 日期間訪問中東的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達三國，鑑於俄烏戰事導致能源價格上漲，日本首相將針對能源市場、礦產、新能源技術等多個領域展開討論。

作為協議的一部分，日本經濟產業省以及背靠政府支持的日本石油、天然氣和金屬礦產資源管理局 (JOGMEC)，將與沙國工業和礦產資源部簽署一份合作備忘錄。

根據協議，日本和沙國將探索在第三國進行資源開發項目的共同投資。他們希望獲得關鍵礦產的使用權，比如用於電動汽車的稀土金屬。在全球推動脫碳的背景下，對電動汽車的需求只會不斷增長。

日經：日本將聯手沙國 開發稀土資源 (圖：REUTERS/TPG)

作為國家戰略的一部分，沙國也正在當地尋找新稀土礦藏，JOGMEC 將提供技術專長、協助進行初步勘查。

除了稀土外，日本也將幫助加速沙國已開採的礦產資源，包括銅、鐵和鋅。日本和沙國都致力於使金屬供應鏈多樣化，以避免過度依賴任何特定國家。

中國是全球最大的稀土生產國，去年占全球產量 70%，而且還擁有世界上最大的儲量，日本近 80% 的氫氧化鋰供應和逾 60% 的鈷加工亦特別依賴中國。

隨著中國為反制西方國家在先進半導體領域的制裁措施，宣布自 2023 年 8 月 1 日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，日本正積極重整供應鏈以去中國化。

中國曾在 2010 年報復性限制出口日本稀土，主因是日本海上保安廳 11 管巡視船 PL63 與那國號、PS11 水城號 2010 年 9 月 7 日在釣魚島海域北端黃尾嶼附近驅趕中國漁船閩晉漁 5179 號時，雙方發生碰撞。

在與沙國簽署協議後，岸田文雄將動身前往阿拉伯聯合大公國及卡達，並與兩國領導人會晤，日本能源匱乏且嚴重依賴中東國家，岸田文雄此行將確認兩國在能源和其他領域的合作。

一位匿名的日本官員透露，鑒於俄烏戰爭局勢，原油價格居高不下，因此對當前石油市場和液化天然氣市場的看法是岸田此行非常重要的目的，日本政府期望這次訪問取得與中東各國新能源領域的合作，例如氫和氨等，利用日本的專業技術進一步擴大和中東各國的合作關係。