CNBC：迪士尼與Charter糾紛有解 雙方有望達成協議

迪士尼和美國第二大有線電視運營商 Charter Communications 之間的紛爭似乎有結束的希望。美媒 CNBC 記者 David Faber 周一 (11 日) 援引知情人士消息報導，在迪士尼旗下 ESPN 電視台播出的《周一足球夜》(Monday Night Football)放送前幾個小時，兩家公司有望達成一項協議，允許數百萬 Charter 有線電視用戶觀賞這場比賽。

消息傳出後，Charter Communications(CHTR-US)和迪士尼 (DIS-US) 早盤股價走高，前者漲逾 2.5%，後者漲近 2%。此外，包括華納兄弟 (WBD-US) 和派拉蒙 (PARA-US) 等同行股價也雨露均霑，分別漲逾 5% 與 3%。

對上述報導，迪士尼與 Charter 的代表並未立即回應置評請求，目前也尚不清楚雙方協議的具體細節。

據了解，雙方 8 月底時續訂談判破裂，迪士尼自 9 月起將旗下運動頻道 ESPN 和 ABC 等節目從 Charter 的 Spectrum 有線電視頻道下架，導致 1,500 萬名觀眾無法收看熱門的美國網球公開賽 (US Open) 和大學美式足球 (NFL) 聯賽。

報導指出，類似糾紛在業界時有所聞。當時 Charter 下降迪士尼旗下 ESPN 和 ABC 等運動頻道後，其付費客戶紛紛轉往迪士尼的 Hulu + Live TV 或者 Google 的 YouTube TV 的網路電視服務。

其中 ESPN 和 ABC 等運動頻道從 Charter 下架時正值美國網球公開賽和大學橄欖球賽季開始期間，這兩項賽事都在 ESPN 上播出。此期間迪士尼表示，Hulu + 直播電視註冊人數比預期高出 60% 以上。

而就在 Charter 下架迪士尼運動頻道幾小時後，該公司高層召開投資人電話會議，積極推動與迪士尼達成一項修改協議，讓 Spectrum 付費電視客戶免費觀賞迪士尼有廣告版本的串流媒體 Disney+、ESPN + 和 Hulu。

迪士尼方面表示，自家串流媒體和有線電視立場並不相等，因為原創內容只在電視直播上首播，而迪士尼在獨家串流媒體內容上投入數十億美元。

報導指出，雙方的糾紛凸顯媒體公司面臨的問題。「切線」(Cord-cutting) 現象十分猖獗，消費者正在迅速轉往串流媒體服務。而媒體公司正在將其付費電視頻道內容用於串流媒體，可說是加速這樣的轉變。

然而像 Charter 這樣的付費電視供應商為營運有線電視而產生的費用仍然強勁，即便隨著綑綁用戶減少且支出費用正在下滑，支撐了媒體公司現金流和盈利能力。