阿斯特捷利康早盤股價一度跌逾4% 創7周半新低

英國製藥公司阿斯特捷利康 (AstraZeneca)ADR 周一(11 日) 美股早盤一度跌逾 4%，創 7 月 19 日以來新低。有分析指出原因可能是日前有報導稱，該公司執行長索利歐 (Pascal Soriot) 私下透露可能最快在明年離開公司。

截稿前，阿斯特捷利康 (AZN-US)ADR 跌勢收窄至 3.11%，每股暫報 66.10 美元。

三名分析師和一位阿斯特捷利康股東周一向路透表示，他們將 ADR 挫跌歸因於英國《星期日郵報》(The Mail on Sunday) 的一篇報導。該報導指出，阿斯特捷利康執行長索利歐曾私下和朋友與顧問表示，自己可能最快明年會離開公司。

路透並無法對此消息核實，而阿斯特捷利康發言人對此拒絕置評。

兩名分析師和上述股東還提到，英國《泰唔士報》(Times) 周一發表的一篇文章可能影響阿斯特捷克康的 ADR，不過該篇文章似乎與《星期日郵報》相互矛盾。

《泰唔士報》的文章聚焦在長期擔任生物製藥研究主管 Mene Pangalos 今年 7 月宣布宣布退休的消息，報導援引 Pangalos 的話說：「索利歐還有很長的路要走，他和我在 2021 年第一次見到他時一樣努力、刻苦。」