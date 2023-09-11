縱使蘋果大跌 科技仍有利多

蘋果 (AAPL-US) 股價上周大跌，令人驚訝的是居然只是因為源自一則微不足道的新聞報導。

蘋果公司的股價從上周三 (6 日) 開盤到周四 (7 日) 收盤下跌了 6%。 這是 10 個月來最大的連續下滑。罪魁禍首是根據媒體報導，中國官員要求政府員工在工作時停止使用 iPhone。

考慮到蘋果公司在中國有龐大的業務，這個頭條新聞會影響該公司的股價，這並不完全令人震驚。接下來甚至可能出現中國下令關閉蘋果專賣店，以向西方傳遞某種示威和恫嚇的訊息？是否真會如此，沒有人知道，而這就是蘋果股票受到打擊的原因。

但有趣的是，雖然蘋果股票面臨拋售壓力，但以科技股為主的那斯達克綜合指數卻沒有。在過去 5 個交易日中，那斯達克指數只下跌了 1.9%，而蘋果公司的跌幅則接近 6%。

為什麼？這是對科技業較具正面意義的一面，因為 Fed 似乎將在本月下旬的會議上暫停升息，10 年期國債收益率已經停止快速上漲。

這使得投資人不再拋售科技股。這些公司在利率上升時通常表現不佳。

高盛總經理謝里丹 (Eric Sheridan) 解釋：「去年年底和今年上半年，投資人經歷長期吸收更高利率，並在 2022 年下半年看到估值和技術面的非常積極的重置。」

他補充指出，「我們認為此刻重置已基本發生，除非 5% 上下浮動的利率可能成為新常態。如果最終的利率高於這個水平，就將必須進行另一次估值重置，可能是針對更全面的股市。但高盛的內部觀點認為，經濟衰退的可能性正在下降，Fed 不太可能在接下來幾次會議上快速升息。」

高盛在報告中展現出對頂級科技股的興趣，目標遍及 Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 和其他公司；但沒有任何文字提到蘋果的中國風險嚴重影響了對科技股的決策過程。

在謝里丹看來，真正的重點在於美債殖利率的降溫，為基本面強勁的公司打開了一些切入點。

因此，雖然不宜忽視蘋果與中國的熱門新聞，但科技股仍有正面的評價。