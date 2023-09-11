果凍鉅子J.M. Smucker以56億美元收購Twinkie餅乾製造商Hostess Brands

果凍製造商 J.M. Smucker (SJM-US) 將以 56 億美元、合每股 34.25 美元收購 Twinkie 所有者 Hostess Brands (TWNK-US)。

Hostess 股東所持有的每股 Hostess 股份將獲得 30 美元現金和 0.03002 股 Smucker 股票。Smucker 也同意承擔 Hostess 的債務。

該交易預計將在 Smucker 明年 1 月結束的第 3 財季內完成。

截至上周五 (8 日) 收盤，Hostess 股價今年來上漲 25%，市值達到 37.3 億美元。《路透》8 月下旬報導，百事公司 (PEP) 和 Oreo 製造商億滋國際 (MDLZ-US) 等大型食品公司表達興趣後，該公司正在考慮出售，之後股價大幅上漲。

Hostess 為緩解大宗商品成本上漲而提高價格，導致其 Twinkies 和 Ding Dongs 的需求下滑，引發投資人的擔憂和更大競爭對手的收購興趣。該公司預計全年銷量將下降，並因而暫停漲價。

Hostess 在被出售給 Smucker 後，將結束其連續 7 年獨立上市的記錄。Hostess 於 2016 年與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市