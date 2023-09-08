分析師：華爾街對蘋果在中國面臨的挑戰反應過度

由於傳出中國研擬下令中國官員禁用 iPhone 手機、甚至把範圍擴大至官方機構和國營企業，加上華為新手機 Mate Pro 60 來勢洶洶，蘋果 (AAPL-US) 連兩日暴跌 6.5%、市值蒸發約 1900 億美元。不過，有分析師認為，市場對於蘋果在中國市場面臨的挑戰「過度反應」。

近期有消息指出，中國禁止政府官員在工作中使用 iPhone，並且該禁令最終可能會擴大到政府支持的機構和國營企業。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，乍聽之下相關消息對蘋果來說不利，但是目前還不清楚會產生多大的影響，因為在正式禁令頒布之前，中國官員早就在避免於工作場所使用美國蘋果手機。

Daryanani 也說，雖然可以理解為什麼華爾街會對中國的消息如此敏感，因為大中華區約佔蘋果營收的 19%，而且任何更有意義的限制都可能影響該公司的利潤，但他也認為這種情況不太可能發生，除非蘋果開始採取一些行動，像是使供應鏈轉向中國以外國家而讓中國感到不安。

另外，蘋果 2019 年披露的一份報告顯示，該公司為中國提供了超過 500 萬個就業崗位，因此 Daryanani 認為，中國當局也不會對蘋果採取更實質性的行動。

Wedbush 分析師 Dan Ive 也稱，最近市場對中國的擔憂太過度，他預計該禁令在明年對中國地區 iPhone 銷量的影響僅有 50 萬支，而蘋果未來 12 個月可能在中國售出 4,500 萬支。

「我們相信，儘管是這樣的利空消息，蘋果在中國智慧型手機市場的市占率仍然大幅增長，並且 即將推出的 iPhone 15 可能會帶來額外的吸引力。