華為新機Mate 60不許漲價 蘋果出貨量預測慘遭下修

連日來華為 Mate 60 系列上市持續引發關注，業界人士周四（6 日）透露，華為已通知所有銷售通路，Mate 60 系列供應充足，不許漲價。

據《觀察者網》報導，接近華為人士證實上述市場傳聞，且上海一家華為線下門市銷售人員說，Mate 60 系列的備貨確實比往年更充足一些，而且漲價銷售不可能被允許。

在這家門市，Mate 60 手機展示台聚集的消費者明顯更多。不過，當被問到能否現場購買 Mate 60 時，工作人員表示，現在只接受預訂，預計一到兩周才能到貨。

與此同時，蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會將在下周登場，由於受到 Mate 60 提前開售的衝擊，市場機構普遍開始下調 iPhone15 系列的出貨預測，美媒更直言蘋果在中國遇到「勁敵」。

《華爾街日報》在周三報導，華為被美國制裁後，手機業務大幅萎縮，蘋果從中獲利。但最近華為實現技術升級，推出搭載自研晶片的 Mate 60 系列手機，可能會成為蘋果在中國市場的「勁敵」。

分析師郭明錤日前發文，表示 Mate 60 Pro 開賣後需求強勁，下半年出貨計畫已提高約 20% 至 550–600 萬支。按此市場趨勢，Mate 60 Pro 在發售 12 個月後的累計出貨量，至少將達到 1,200 萬支。受益於此，華為手機全年出貨量將年增約 65% 至 3,800 萬支。

此外，《路透》披露中國政府擴大 iPhone 禁令，要求中央政府機關官員不得在辦公場所使用蘋果等外國品牌的裝置，引發蘋果股價周四大跌。

《環球時報》前總編胡錫進在微博上發文稱，不知道這個報導是否確有其事，「如果它是真的，確實要怪美國帶頭針對中國電子產品發官員使用禁令，促成了中美雙方圍繞國家安全警惕性的螺旋上升，而且這種警惕性都首先指向了對方。這對兩國的商業利益顯然都會造成損失。」