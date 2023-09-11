鉅亨美股雷達：本周市場關注通膨數據 蘋果將舉辦秋季新品發表會

美股重要看點：

市場持續關注各項經濟數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.28%。美股期貨週一 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.13%，標普 500 期貨漲 0.29%，那斯達克 100 期貨漲 0.46%。

美財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週日表示，她越來越有信心美國經濟將能夠軟著陸，就是在不對就業市場造成重大損害的情況下遏制通膨。

葉倫在被問美國經濟是否有望避免衰退同時仍能控制通膨時表示，「我對這一預測感覺非常好」，她認為目前的道路看起來完全就是如此。

葉倫指出，所有通膨指標都在下降。雖然美國失業率在今年初達到新低後在 8 月份有所上升，但這並不是因大規模裁員而造成的。上個月失業率達到 3.8%，部分原因是勞動力參與率上升至 2020 年 2 月以來的新高，當時正值新冠疫情爆發前。

她也表示，勞動力市場有所緩和是「重要的也是件好事」，而且也是一個明顯的好處，因為更多的人正在尋找工作。

美國將在週三公布 8 月 CPI，隔天緊接著公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售，這些都將是美股將面對的考驗。

美國 CPI 7 月年升 3.2%，是超過一年來首度回升，市場預估 8 月升幅可能擴大到 3.6%。不過，核心 CPI 年增率可能從 7 月的 4.7% 略降。

假如 CPI 報告大致如市場所料，焦點將轉向週四的 PPI 和零售銷售。分析師預測，意外強勁的第 3 季消費者支出，可能是促使聯準會 (Fed) 在 9 月或 11 月再度升息的最重要因素，讓零售銷售數據格外受關注。

蘋果將在台灣時間週三 (13 日) 凌晨舉行秋季新品發表會，iPhone 是重頭戲，外媒報導，蘋果將依往年慣例，推出 iPhone 15、15 Plus、15 Pro 和 Pro Max，而非先前臆測的 Pro Ultra 型號。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 iPhone 15 系列發布在即，市場盛傳，由於改用 G5 級別鈦合金製成的全新金屬中框，iPhone 15 系列的重點大幅減輕。

據供應鏈消息，與 iPhone 14 系列相比，Pro 版會減重 18 克，降幅約 8.74%，Pro Max 版則將減輕 19 克，約 7.92%。