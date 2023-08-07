國產署預告第三批地上權14宗列標 中南部千坪土地受矚

財政部國產署預告，今年第 3 批地上權規劃將釋出 14 宗標的，其中有 7 宗是首次列標，且大多是商業區土地，中南部面積達千坪以上土地已有廠商表態有興趣。預計 9 月 11 日公告。

國產署副署長李政宗今 (7) 日在例行記者會公布，今年第 3 批地上權標的，合計共有 14 宗地上權列標，其中北區 5 標、中區 3 標、南區則有 6 宗列標，其中區、南區各有 1 宗首次列標。

進一步看這 14 宗地上權標的，主要以商業區土地為主，包括台中市東區干城重劃區土地 1220 坪、台南市東區土地面積 1926 坪皆屬大面積土地。

至於住宅區則有 4 宗列標，包括高雄市前鎮區面積坪數達 1772 坪、台中市梧棲區坪數達 2239 坪亦是少數大面積土地。

另外，台南市安平區的第二種特定文化專用區用地，坪數達 3370 坪、桃園市龜山區的乙種工業用地坪數達 1908 坪、宜蘭市羅東鎮的工商綜合專用地，坪數約 1355 坪，也是今年第 3 批列標，面積逾千坪以上的大面積標的。

根據國產署規劃，今年第 3 批地上權招標案，預計將在 9 月 11 日公告，10 月底開標，至於權利金底價則需經過地上權審議小組審核。