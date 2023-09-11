廣州房貸利率突破LPR下限 創下一線城市首例

中國廣東省廣州市在執行「認房不認貸」新政後，當局也針對首購提出按現行貸款市場報價利率 (LPR) 減去 10% 的政策，成為首個利率突破 LPR 下限的中國一線城市。

根據最新政策，在廣州沒有房產，首付 30%，利率為 LPR 減去 10%，即 4.1%。在廣州有一間房無在供或已結清，第二間房產按照首付 30%，利率也為 LPR 減去 10%。若是在廣州有一間房且在供，首付 40%，利率為 LPR 加上 30%，即 4.5%，有 2 間房及以上，則暫停放發貸款。

新政自 9 月 8 日開起執行，廣州也成為首度突破 LPR 下限的一線城市。廣州同時也是一線城市中最先提出「認房不認貸」政策的城市。

房衛士創始人鄭大源表示，雖然首購房貸首付比例沒有下調至市場先前預期的二成，仍是三成。但是只要結清首貸，第二間房就可享受與首購同樣的首付比，該政策超出市場預期。「雖然廣州的房貸首付比例及利率，均未下調至全國的最低下限，不過相比廣州先前的政策，還是寬鬆了不少。」

廣州一位建案負責人表示，新政後簽約的買房者多為前期已看過房，並且有購買意向的客戶，另有部分改善性需求因對市場走勢預期不明確，仍處在觀望中。

廣州房地產市場研究專家李茂喆指出，從各中介平台的數據來看，廣州執行新政後，二手房放盤量明顯增加，置換需求意願增強，但是成交量目前沒有明顯的變化。「從帶看轉成交的數據上看，比值略有升高。」