中國存量房貸利率下調 多家銀行回應

中國招商、中信、民生、光大、平安等股份制銀行，以及成都、紫金、常熟等地方性城農商行紛紛發布公告，公布存量（既有）房貸利率調整細則，分三階段調整利率，符合條件的二套房也列入調整範圍。

據《中國證券報》報導，本次調整對象均為貸款發放或合約簽訂時間在今年 8 月 31 日（含）以前，用途為購買住宅的商業性個人房貸，包括普通純商業性個人房貸，以及公積金組合貸款中的商業性個人房貸部分。

本次調整的為首套個人房貸，但滿足房屋所在城市首套房貸利率標準的存量房貸，也在調整之列。例如，借款人購買房屋時，該物件不是借款人在當地唯一成套房子，但後來借款人透過交易等方式出售其他成套房子，且當地執行「認房不認貸」政策。

與六大國有大型銀行一致，目前發布公告的各家銀行，均以 2019 年 10 月 7 日（含）前，2019 年 10 月 8 日（含）-2022 年 5 月 14 日（含），2022 年 5 月 15 日（含）後，分三個階段調整利率。

以興業銀行為例，公告顯示，對於 2019 年 10 月 7 日（含）前發放的、已按中國人民銀行公告〔2019〕第 30 號公告要求轉換為貸款市場報價利率（LPR）定價的浮動利率貸款，最低可調整至相應期限 LPR 不加點（即加點幅度為 0），原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限轉換後為 LPR 加點的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行。

而對於部分提前還貸的客戶，符合條件者也可享受利率下調利多。例如，成都農商行表示，已完成提前還款扣款操作者，銀行不再調整利率。如有剩餘本金尚未歸還，凡符合條件者，可進行利率下調。

此外，已提出提前還款申請、但尚未完成扣款者，可根據自身需要撤銷提前還款申請，且符合條件的客戶，銀行將納入利率調整範圍。

如果貸款人已經支付高於調整後利率水準的房貸利息，銀行是否可以返還款項？多家銀行表示，本次存量房貸利率調整不溯及既往，不返還已支付款項。

