泰國計畫向全民派發160億美元 以提振經濟

為重振經濟，泰國將在未來六個月內向 5500 萬成年人發放 5600 億泰銖 (160 億美元)，以刺激國內需求和投資。

泰國新總理賽塔 (Srettha Thavisin) 將重振低迷的經濟作為政府的首要任務。在政府的計畫中，所有 16 歲及以上的泰國人每人將獲得 10000 泰銖，可在規定期限內用於購買附近的特定商品和服務。

賽塔周一 (11 日) 在國會發表的一份例行政策聲明中表示，政府還將很快降低能源價格，並向面臨貸款負擔的農民和小企業提供延期償付債務的服務。

賽塔表示，這項數位錢包計畫，「將成為再次喚醒泰國經濟的觸發器」，並補充說，這筆資金將確保資金均勻分配到經濟的各個部門。

賽塔內閣將於周三舉行首次工作會議，可能會批准他在議會提出的部分措施。

數位錢包計畫將於明年第一季推出，是為泰黨在選舉前的主要承諾，官員們表示，這一計畫對經濟的乘數效應，可能是預算的四倍，因此，泰國將明年的經濟增長至從今年預計的 2.8% 升至 5%。

賽塔以前是房地產大亨，同時兼任財政部長，在其最大貿易夥伴中國對其商品的需求下降，以及外國遊客收入低於預期的情況下，他面臨著促進經濟增長的挑戰。由於乾旱可能導致稻米和糖等農作物減產，11 黨聯合政府還面臨通膨可能飆升的挑戰。

賽塔政府的短期優先事項將包括提高旅遊收入，放寬對特定國家遊客的簽證流程和免除手續費等。他還表示，泰國還計畫就全面改革憲法舉行公投。