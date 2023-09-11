雷虎打國際盃有成 美議員來訪 10月進軍美國軍工展

美國東南州台灣連線議員訪問團一行 10 人近日參訪國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 台中總部，並特別參觀海鯊號無人艇 Sea shark 原型機，雷虎表示，此次訪問是雷虎發展無人機的重要里程碑；而除了將參與本周登場的台北航太軍工展，也將參與 10 月 9 日開展的華盛頓 AUSA(美國軍工展)，藉此強化在海外市場的曝光。

雷虎「海鯊號 Sea Shark 400」原型機，艇身長度 4 公尺，最高時速 65 公里，航程 300 公里，可廣泛應用於海岸環境巡邏、自殺任務以及港口防衞等領域。

雷虎董事長陳冠如表示，此規格與近期烏克蘭的攻擊型海上無人艇相似，因此，訪問團的成員對海鯊號無人艇的技術和應用潛力，均給予極高的評價。

我國駐亞特蘭大辦事處提到，美東南六州與我關係和互動持續升溫，這次訪問凸顯美國對雷虎在無人機領域的支持與讚賞。

美國東南州台灣連線議員訪問團的團長 Mr. Andrew Jones 表示，對雷虎在無人載具產品多樣化的技術和能力，印象深刻。

雷虎將於 9 月 14 日起展出的台北航太軍工展展示各種無人機應用，並將進軍 10 月 9 日在美國首府華盛頓登場的 AUSA(美國軍工展)。