雷虎打「軍工國際盃」與以色列國防業NextVision談合作

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 董事長陳冠如近日率團赴以色列，拜訪以色列國防科技公司 NextVision Stabilized System，陳冠如表示，為期 5 天的考察活動，主要探討雙方的合作機會和深化合作事項。

雷虎已與美國雷達大廠 IMSAR 於 4 月 28 日簽署合作備忘錄 (MOU)，旗下獲經濟部軍民通用 T400 中大型無人機將搭載 IMSAR 的 Synthetic Aperture Radar (簡稱 SAR 雷達) 進行實地測試和展示，此次再參訪 NextVision，打「軍工國際盃」的企圖心逐漸明朗。

由於雷虎無人機已取得行政院評選「軍用商規」原型機標案合約，雷虎說明，將運用 NextVision 的高端技術，並開發客制化 AI 雲台相機技術，植入雷虎無人機平台，以提升在標案合約、軍民兩用科專，以及目前研發中無人載具影像處理能力，進一步考滿足日夜監控以及不對稱作戰的需求。

同時，雷虎科技也參訪了台灣外貿協會在台拉維夫的新創中心，預計將與外貿協會合作，引進以色列的先進無人機技術。

陳冠如樂觀看待，這次考察將為雷虎帶來更多的合作機會，並進一步提升台灣無人機產業的創新能力和國際競爭力。