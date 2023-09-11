科定創新發明「環保美耐板」強霸市場龍頭 競爭對手受威脅！

自 2021 年 9 月，KD 科定企業 (6655-TW) 推出環保批批板銷售量開出紅盤，主打「環保無毒」、「多元色系」、「擬真印刷」攻佔板材市場，同時也奠定 KD 科定企業近年暢銷寶座，正因交出亮眼成績單的環保批批板，促使實木皮起家的 KD 進行轉型，不斷嘗試開發期望在「擬真木紋領域」迸出更多火花！

睽違兩年，迎來板材新革命，KD 科定企業創新發明「環保美耐板」，延續環保批批板精粹強勢重返市場，帶來嶄新表面飾材體驗，顛覆傳統 PVC、美耐皿面材，選用無毒食品級 PP 原料，為環境空間安全把關；不僅如此，全新綠建材「環保美耐板」最具競爭力的優勢之一，正是不同於市售美耐板，板材斷面銜接處容易產生黑邊黑線，干擾視覺感受進而影響整體美感。

KD 新品「環保美耐板」全品項透心特色，成為最大優勢。（圖／科定企業提供）

受業界高度關注的 KD 創新品「環保美耐板」，為板材帶來世代的交替，同時擁有競爭對手做不到的特色，如品項豐富高達 210 款，提供超擬真木紋、特色異材質、經典純色等多元選擇，為市售品牌注入一股威脅；加上 KD 科定企業對於新品「環保美耐板」的市場爆發力有著堅定的信心，主因是產品特色也兼顧設計及施作細節。

針對商業設計等大空間具備「無限延長」之優點，讓設計師的作品不會因為材料而侷限；而「裝潢得靠木作師傅功力」這句話想必不陌生，這是因為市售美耐板普遍太硬不易施作、師傅裁切時邊角常出現脆裂等問題，「環保美耐板」獨具可彎曲、美工刀即可修邊、斷面不易崩角等不可取代之特性進軍，板材市場將會造成不小影響。

KD 新品「環保美耐板」品項豐富高達 210 款，提供多元選擇滿足各種裝修設計需求。（圖／科定企業提供）

從板材結構到表面塗層，全方面為裝潢設計需求打造的「環保美耐板」，重新賦予美耐板新定義，升級為美耐板 2.0，環保批批板口碑光環交棒「環保美耐板」，傳統美耐板考驗在即，KD「環保美耐板」銷售表現備受矚目！

★「環保美耐板」完整介紹：https://www.twkd.com/tw/eco-laminates/product.php?act=intro

★「環保美耐板」線上型錄：https://www.twkd.com/tw/product_catalog.php?act=view&id=39

KD「環保美耐板」優勢總整理：

▶環保健康無毒

▶無黑邊黑線

▶全品項透心

▶長度無限制

▶可彎曲成弧

▶好施作修邊

▶木紋高擬真

▶裁切不易崩角

KD 科定企業產品應用實績照－羽本設計。（圖／科定企業提供）

【科定企業】

科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝潢空間、

飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

官方網站：https://www.twkd.com/tw