雷虎海上無人艇曝光 規格類似這款攻擊艇！

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 今 (8) 日曝光最新海上無人艇(USV)「海鯊號 Sea Shark 400」原型機，艇身長度 4 公尺，最高時速 65 公里，航程 300 公里，雷虎董事長陳冠如表示，此規格與近期烏克蘭的攻擊型海上無人艇相似，而雷虎正積極投入各種無人載具開發，海空無人機均同步進行中。

海鯊號無人艇配備即時攝影鏡頭，可將影像回傳給遙控操縱者進行即時監控，若需要接近遠程目標，操作者可下達指令，讓無人艇執行任務行動。

雷虎於 2022 年入選經濟部工業局的「軍民通用」和國防部陸軍「軍用商規無人機」無人機開發計劃，是目前國內最受矚目的無人機廠商，除了拓展國內軍工版圖，也積極拓展輸出海外市場的機會中。

雷虎已進駐位於經濟部所屬的高雄「海洋科技產業創新專區」(MTIC)，並與金屬中心智慧載具移動實驗室 (IVC) 簽署合作意向書，雙方將共同利用該研究場域，將人工智慧 (AI) 技術結合雷虎現有無人載具，藉此實現水上、空中和水下三者之間的相關研究發展。

陳冠如強調，進駐國家級海洋科技產業創新專區，將大幅加速推動水下潛艦和各類水下載具群組等具有軍民兩用功能的相關領域，預計於 9 月於航太展上正式展出成果。