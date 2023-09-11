〈台股盤前要聞〉基泰董座道歉請辭、台股拚站穩半年線 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。基泰建設董事長陳世銘出面，強調會對「基泰大直」於 7 日發生工地坍塌事故負責到底，辭去董事長職務；AI 多頭降溫，台股近期量縮整理，投信表示，台股短線有壓，但預期指數只要能站穩半年線，中長線仍有多頭可期。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

「基泰大直」施工造成嚴重鄰損 董事長陳世銘道歉並請辭

基泰建設 (2538-TW) 在 台北市新建案「基泰大直」於 7 日發生工地坍塌事故，引發附近公寓都發生傾斜下陷，基泰建設高層昨 (10) 日出面並道歉，董事長陳世銘強調會對此案負責到底，但表明辭去董事長職務離開記者會現場。閱讀全文...

〈台股風向球〉指數力拚站穩半年線 期待電子新品 + 法人作帳支撐多頭

AI 多頭降溫，台股近期量縮整理，指數位於季線與半年線之間震盪，投信表示，外資賣超、融資餘額續升，導致台股短線有壓，但預期在電子新品及法人作帳帶動下，指數只要能站穩半年線，中長線仍有多頭可期。閱讀全文...

英業達 8 月雙成長五哥中唯一年增 和碩、仁寶雙減

電子五哥 8 月營收相繼出爐，英業達營收 464.79 億元，月增 11.1%、年增 4.7%，也是電子五哥中，唯一 8 月營收雙成長的公司，和碩 (4938-TW) 及仁寶 (2324-TW) 則呈現月、年均減。閱讀全文...

聯發科 8 月營收 422.56 億元 年減 5% 寫今年次高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 公告 8 月營收 422.56 億元，月增 33.04%，年減 5.47%，累計前 8 月營收 2678.06 億元，年減 30.26%；受惠客戶需求回升，聯發科 8 月營收寫下今年次高，年減幅也收斂。閱讀全文...

台積電 8 月營收 1886 億元 月增 6% 攀 7 個月高點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 公告 8 月營收 1886.86 億元，隨著蘋果新機備貨啟動，3 奈米出貨動能強勁，帶動營收月增 6.2%，年減 13.5%，攀近 7 個月高點，寫歷年同期次高；前 8 月累計營收 1 兆 3557.77 億元，年減 5.2%。閱讀全文...

