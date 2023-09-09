別過度解讀8月業績！Wedbush： 台積電Q3開局良好 但終端市場、客戶未見顯著改善

台積電 (2330-TW) (TSM-US) 最新月度銷售業績表明，第三季業績表現強勁，但分析師警告過度解讀的風險。

全球最大的第三方半導體晶片製造商台積電周五 (8 日) 公布 8 月營收年減 13.5%，但月增 6.2%。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，台積電第三季迄今業績 (7 月和 8 月相加) 已達分析師對其第三季預期的 69%，較第三季同期 5 年歷史平均 66% 的比率還高。

Bryson 認為，台積電的業績意味著本季開局良好。

台積電在高端晶片市場佔據主導地位，其處理器用於蘋果 (AAPL-US)iPhones、高通 (QCOM-US) 行動晶片組，以及超微 (AMD-US) 製造的處理器。根據 TrendForce 的數據，台積電在第三方晶片製造業中市占 60%，而排名第二的三星僅 12%。

但 Bryson 認為不可過度解讀 8 月數據，因為各企業財報對今年下半年的關鍵科技市場財測不太樂觀。台積電 7 月下調全年財測，預測營收年減 10%，當時管理層表示，除了強勁的人工智慧 (AI) 晶片市場以外，其他市場需求惡化的情況比預期更嚴重。

Bryson 報告指出，終端市場或台積電客戶方面尚未看到任何具體、顯著的改善，因此目前尚無理由更動對台積電第三季業績的預期。

但 Bryson 重申對台積電股票的正面評級，以及每股 650 新台幣的目標價，理由是台積電擁有長期強大領導地位，該目標價意味台積電 ADR 現行水準具約 20% 上漲空間。