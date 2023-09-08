台積電8月營收1886億元 月增6%攀7個月高點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公告 8 月營收 1886.86 億元，隨著蘋果新機備貨啟動，3 奈米出貨動能強勁，帶動營收月增 6.2%，年減 13.5%，攀近 7 個月高點，寫歷年同期次高；前 8 月累計營收 1 兆 3557.77 億元，年減 5.2%。

台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%。

台積電董事長劉德音表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。他也透露，是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，還在評估中，預計這一、兩週會決定。

美系外資最新報告指出，英特爾晶片外包將持續依賴台積電，外包比重也將提升，。2024 年及 2025 年英特爾潛在外包金額達 186 億及 194 億美元，台積電可望取得 56 億及 97 億美元，預估分別占台積電 2024 年及 2025 年營收的 6.4% 與 9.4%，對台積電維持營收與市占率有正面挹注。

台積電第三季雖然感受到客戶 AI 需求增加，但總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，及因終端市場整體需求疲弱，客戶更謹慎，預期庫存調整可能延續至第四季。

台積電今日股價走疲，失守 540 元關卡，收在 539 元，市值也跌破 14 兆元大關，滑落至 13.97 兆元。