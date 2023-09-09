美投行：Groupon跌夠了 大翻身的時候到了

一位維權投資人認為，專賣各種優惠團購券的 Groupon (GRPN -US) 股價經歷大幅修整，已準備好扭轉局面。

投顧公司 Windward 周四公布持有 8.9%Groupon 股權，讓該股周五收高 4.7%，是長期投資者迫切渴望的上漲動力。雖然 Groupon 今年迄今約莫上漲 40%，周五 (8 日) 股價來到 12.04 美元，但與 12 年前上市價格相比幾乎暴跌 98%。

新冠疫情與後疫情時期也衝擊該公司，居家封鎖意味大眾無法外出，因此不需要 Groupon 的服務，解封後大眾對各種服務體驗和外出用餐湧現巨大需求，意味著企業不必打折就有蜂擁而至的顧客。但如今，隨著通膨持續影響民生，Windward 相信 Groupon 能夠重新崛起，因為顧客將再次尋求優惠折扣。

Groupon 拒絕就 Windward 的股權發表評論。

Windward 也看好 Groupon 今年初高層換血的舉措，目前由捷克 Pale Fire 資本公司的 Dusan Senkypl 和 Jiri Ponrt 分別擔任臨時執行長和財務長。Pale Fire 擁有 Groupon 22% 股權。

在新管理層的領導下，該公司開始改進在每個地區提供的交易，並改變銷售人員的薪酬。

Windward 預期，在經濟形勢和新領導層的推動下，Groupon 股價將在未來 12 個月內達到 55 美元，意味現行股價翻升 3.5 倍以上。