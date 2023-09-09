〈美股盤後〉蘋果輝達周跌逾6% 美股創三周來最差表現

美股三大指數週五 (1 日) 收高，那指連續四個交易日下滑趨勢止步，但溫和的漲勢並不足以消弭本週損失，聯準會政策未來的不確定性仍然給投資人帶來沉重壓力。

綜觀本週，蘋果和輝達等科技股拖累之下，標普週跌 1.3% ，那指週跌 1.9%，創三週以來首次下跌。道瓊週線收黑 0.8%，三大指數均創 8 月 18 日以來最嚴重單週跌幅。

投資人擔心聯準會年底前可能升息，美債殖利率本週小幅上升，10 年期美債殖利率從一週前的 4.173% 升至 4.257%。

政經方面，儘管市場普遍預期聯準會 9 月按兵不動，但近 50% 的交易員預計聯準會將在 11 月升息，高於上週的 35%。

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，對於聯準會 (Fed) 應否進一步升息未有既定立場，需要解析數據來決定如何繼續升息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 指出，在央行即將召開的政策會議上跳過升息可能是合適的，同時也暗示利率可能必須進一步上升才能使通膨率回到 2%，聯準會還有很多工作要做。

美國銀行發布報告指出，鑑於美國經濟的走向，對美股定價極為重要的十年期美債殖利率率可能要進一步漲至 4.75%。

二十國集團 (G20) 領袖峰會於 9 月 9 日至 10 日在印度新德里舉行，氣候、經濟安全將成主要討論議題，而主辦國印度指出峰會的結論性聲明《領袖宣言》已幾乎準備就緒。白宮官員稱，俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平不出席本次峰會，這讓印度感到失望，但美國將把握機會強化美印關係。

美股週五 (9 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源股迎來勝利周。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收高。Meta (META-US) 跌 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.83%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.28%。

道瓊成分股逾半走高。安進 (AMGN-US) 上漲 1.98%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.25%；高盛 (GS-US) 上漲 1.11%；波音 (BA-US) 下跌 2.21%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.06%。

費半成分股互見漲跌。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.45%；美光 (MU-US) 上漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 跌 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.47%；AMD (AMD-US) 跌 0.47%；德儀 (TXN-US) 跌 0.03%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.63%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 收黑 0.45% 至每股 38.01 美元，在連續第 9 個交易日上漲後，第 10 個交易日以來首次收低。

瑞穗分析師 Jordan Klein 認為，如果中美貿易戰加劇，英特爾將是贏家。此外，英特爾傳出已搶到「巨鯨」客戶，該客戶已針對旗下 18A 製程產能「支付訂金」，英特爾將加快建造亞利桑那州晶圓代工廠。

輝達 (NVDA-US) 下挫 1.45% 至每股 455.72 美元，週跌幅逾 6%。輝達宣布與印度工業集團信實工業 (Reliance Industries) 和塔塔集團 (Tata Group) 建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，共同開發雲端基礎設施和大型語言模型以及生成式 AI 應用程式。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.35% 至每股 178.18 美元，本週累計跌幅達 6%。蘋果秋季發表會進入倒數計時，但股價卻接連受挫，週三至週四其市值蒸發 1900 億美元。

中國當局傳出禁止中央政府機構官員在工作場合中，使用 iPhone 或其它外國品牌的設備。另外，Needham 分析師 Laura Martin 分析，人工智慧 (AI) 熱潮可能顛覆蘋果作為全球最大市值公司的霸主地位，微軟、Google 和亞馬遜都可能超過蘋果。

波音 (BA-US) 收低 2.21% 至每股 211.27 美元。波音 CFO Brian West 警告，由於 737 型號零件供應商出現交貨問題，預測 737 飛機今年交付量來到預期區間 400 至 450 架的下限。

DocuSign (DOCU-US) 公布最新財報優異，調整後每股純益 0.72 美元，營收達 6.88 億美元，均優於分析師預期，但股價仍收黑 3.68% 至每股 50.21 美元。

華爾街分析

花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，初領失業金人數連續第四週下降，表明勞動力市場繼續緊俏，這與 8 月非農就業增長的強勁勢頭保持一致。

財富管理公司 Homrich Berg 投資長 Stephanie Lang 表示，鑑於估值，科技股正受到投資人嚴格​​審查。

Sit Investment Associates 高級副總裁兼投資組合經理 Bryce Doty 認為，在本週早些時候公布一系列強於預期的經濟數據後，美股週五沒有壞消息，投資人可能會感到一些安慰。

Doty 研判：「如果美國經濟看起來將避免硬著陸，我們就會得到一些好的經濟消息，人們很快就會鬆一口氣，但隨之而來，聯準會升息的預期就會提高。」

BMO 財富管理公司投資策略師 Yung-Yu Ma 稱：「目前，市場正處於一個奇怪的階段，好消息可能是壞消息，但預計這種情況不會持續太久。消費者支出疲軟可能會扭轉這種說法，只是目前還沒有到那一步。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主