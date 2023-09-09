難逃新款 iPhone 魔咒 蘋果跌勢還未休止

蘋果下周二 (12 日) 將舉行 iPhone 15 發布會。但蘋果目前面臨的技術問題不在於它生產的手機或它銷售的服務。繼續閱讀...

輝達宣布與信實工業、塔塔集團達成合作協議 深化印度 AI 領域押注

美國晶片設計公司輝達周五 (8 日) 正式宣布與印度工業集團信實工業 (Reliance Industries) 和塔塔集團 (Tata Group) 建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，共同開發雲端基礎設施和大型語言模型以及生成式 AI 應用程式。繼續閱讀...

中國 8 月汽車銷量回春 特斯拉電動車市占幾乎翻倍

中國乘用車市場資訊聯席會 (China Passenger Car Association, CPCA) 周五 (8 日) 公布數據顯示，8 月汽車銷量年增 2.2% 至 194 萬輛，是自今年 5 月以來首見年成長。在經濟成長依然疲弱的情況下，環保型和電動車的折扣與稅收優惠力道加大提振消費者信心。繼續閱讀...

比特幣壞預兆 8 月現貨交易量創 2019 年 3 月以來新低

比特幣和其他加密貨幣周五 (8 日) 小幅走高，但數位資產仍處於停滯狀態，交易量創下多年來的最低水準是個嚴峻跡象，不過漲勢表明投資人仍對加密貨幣領域的興趣更廣泛將支撐價格。繼續閱讀...