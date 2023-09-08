欣興8月營收92億元創7個月新高 保守看景氣

欣興 (3037-TW) 今 (2023) 年第三季營收逐步走高，欣興今 (8) 日公布 8 月營收 92.18 億元，創 7 個月來新高，月增 7.57%，年減 24.02%，累計 2023 年前 8 月營收 695.88 億元，年減 22.9%，欣興目前對景氣看法仍保守。

市場預估，欣興今年第三季營收仍能維持第二季 252.35 億元水準，第四季仍待進一步觀察。

欣興認為，今年景氣不如預期理想，主要原因在於客戶的庫存調整較預期更爲緩慢，推估 ABF 產品景氣必須到 2024 年才會回到正軌，市況也才會較明朗。但 2023 年仍配合客戶有 300 億元資本支出，其中 70% 爲投入載板的開發。

欣興 2023 年上半年營收 518.01 億元，毛利率 20.39%，年減 14.87 個百分點，稅後純益 64.84 億元，年減 52.66%，每股純益 4.27 元。也居上半年 PCB 廠每股盈餘之冠。

欣興董事會通過 2024 年資本支出預算顯示，明年的資本支出為 173 億元，相較今 年的 300 億元資本支出而言，也顯示欣興資本支出的高峰期已過。

欣興對今年下半年景氣看法保守，對於 2023 年資本支出雖有小幅修正，但仍維持在 300 億元的水準，其中規劃 70-75% 集中於載板廠的支出，同時，欣興的泰國廠將在今年下半年動工。