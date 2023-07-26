〈欣興展望〉庫存去化不如預期 Q3營收估僅維持上季水準 Q4待觀察

欣興 (3037-TW) 自 2022 年第四季起的產能利用率明顯下滑，至今 (2023) 年第二季未見明顯回升跡象，今 (26) 日召開法人說明會，欣興發言人資深副總經理鍾明峰對下半年景氣看法保守，指出今年第三季營收可能維持第二季 252.35 億元水準，第四季則仍待進一步觀察。

欣興目前認為，今年景氣不如理想，主要原因在於客戶的庫存調整較預期更爲緩慢，推估 ABF 產品景氣必須到 2024 年才會回到正軌，市況也才會較明朗。

就整體市況來看，欣興認為重要原因在於客戶端的庫存調整仍尚未結束，雖然 HDI 產品步入傳統旺季，隨手機新品與 AI 伺服器需求成長有回溫，預估產能利用率提高到 80-90%，而在 PCB 部分的產能利用率約 80-85%，但載板部分仍受到還在客戶庫存調整當中，就 2023 年第三季總體欣興營收而言，約與第二季持平，第 4 季則仍要觀察。

欣興 2023 年第二季營收 252.35 億元，毛利率 20.21%，季減 0.35 個百分點，年減 17.59 個百分點，稅後純益爲 23.89 億元，季減 41.64%，年減 70.25%，每股純益爲 1.57 元。而 2023 年上半年欣興稅後純益 64.84 億元，年減 52.66%，每股純益 4.27 元。

就載板產品來看，鍾明峰指出，2023 年第二季載板產品約占欣興營收 65%，而在載板中，ABF 占 81%，而 BT 產品占 19%，同時，第二季高階的高層數、大尺吋 ABF 產品在 ABF 產品類別中占有 50-60% 的高比重，這類產品進入車檻高，價格也不易遭到破壞，至於中低階 ABF 產品，欣興也在積極爭取客戶群

欣興 2023 年上半年營收 518.01 億元，毛利率 20.39%，年減 14.87 個百分點，稅後純益 64.84 億元，年減 52.66%，每股純益 4.27 元。

今天欣興股價收盤上漲 2 元或 1.02%，以 197.5 元作收，三大法人外資買超 1.43 萬張，投信賣超 275 張，自營商賣超 391 張，三大法人合計買超 1.36 萬張。