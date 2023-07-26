〈欣興展望〉今年資本支出維持300億元水準 7成投入載板開發

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日召開法人說明會，發言人資深副總經理鍾明峰對下半年景氣看法保守，但欣興對於 2023 年資本支出雖有小幅修正，但仍維持在 300 億元的水準，其中規劃有 70-75% 集中於載板廠的支出，同時，欣興的泰國廠將在今年下半年動工。

目前欣興的載板分布，有 4 座在台灣，1 座在中國大陸地區，欣興的載板廠尤其以楊梅廠及光復廠最受矚目，欣興楊梅廠生產載板主要配合客戶合作的規劃開出產能，目前楊梅廠在伺服器及高效電腦的應用載板產品已經量產，至於 AI 伺服器應用 ABF 也通過認證，但依客戶的需求規劃生產之下，欣興預估 2023 年下半年對營收貢獻小，預計營收量能在 2024 年才會放大。

至於光復廠，欣興指出，光復廠已經完工，並進入第一階段裝機，預計 2024 年進入試產，大量的營收貢獻要等 2025 年。由於新廠投資金額大，完工後的折舊也高，欣興在這方面的投資都依客戶的需求配置投資，也格外小心。

在東南亞區域方面，欣興表示，上半年已在泰國選購 23 公頃選廠用地，第一階段的建廠編列 23 億泰銖，預計於今年下半年動工，明年底至後年初完工，預估在試產及認證後，在 2025 年上半年量產。