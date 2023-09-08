鉅亨投資雷達》3分鐘帶你了解長短債投資時機！

聯準會暴力升息導致長債深跌，便宜的價格相當誘人，但殖利率倒掛讓短債的收益率好像更有優勢。到底長短債的差別在哪？什麼時候該買短債，什麼時候又該買長債呢？

1. 美國長短天期公債比一比

美國公債根據到期日又有長短期之分，中長天期債指到期日為 2 年以上的債券，短債則是小於 1 年。一般來說長天期債券的到期殖利率會高於短天期債券，因為距離到期時間越久，債券受到違約、利率變化和市場波動等風險的影響越大，因此投資人會要求更高的報酬率來彌補這些風險。然而當短債的利率高過於長債就稱為利率倒掛，倒掛的原因可能為央行貨幣政策轉變或者市場對經濟衰退的預期等因素。以過去經驗來看，利率倒掛時常伴隨著經濟衰退的發生。此外，長天期債券因為到期日遠，容易受到外在因素影響，其價格波動會比短債來的大，所以聯準會調整利率時會造成長天期債券價格有較

美國公債特性

中長天期 短天期 到期日 2~30 年 小於 1 年 殖利率 一般情況下 較高 ，因為投資者須承擔更高的違約、時間、通膨等風險 一般情況下 較低 ，因為到期時間短，較不易受市場影響，風險較小 價格波動 較大 ，對利率的變動較為敏感 較小 ，對利率的變動較不敏感

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

2. 什麼時候適合買短債？

從下圖可以看到，目前長短天期殖利率呈現倒掛的狀態，短天期債券的殖利率約為 5.4%，同時它的到期日短所以幾乎無風險，又有很高的資金運用靈活度，是當股市前景不明朗時停泊資金的地方。除此之外，美國目前的通貨膨脹率落在 3.2%，而核心通貨膨脹率仍在 4.7% 的高位，儘管已經比過去一年下降許多，但和 2% 的目標仍然有一段距離。如果通膨率沒有明顯下降的跡象，短期內就不會看到聯準會調降利率，那麼短債就會是一個近乎無風險又有穩定 5% 收益率的資產。就算聯準會繼續調升利率，短債價格的跌幅也不會比長債還多，而且收益率又會隨利率調升而上升。因此若預期未來會持續維持高通膨水準，短債就會是一個相對有吸引力的投資選擇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/9/5。

3. 什麼時候適合買長債？

持有長債通常是為了獲取資本利得，因此買入長債的最佳時機就會是當利率達到高點、價格跌到低點時。一般來說，經濟衰退開始時通常也是利率下降的開始，這時股市表現較差，但對長天期債券較有利。根據美國國家經濟研究院（NBER）的定義，過去的經濟衰退期通常會持續 2~18 個月，因此本文回測在經濟衰退開始時持有 6、12 以及 18 個月的美國短債、長債和股票的報酬率，從下圖可以看到，在這三個期間持有長天期債券的報酬率都遠遠勝過持有短債或美股，代表在經濟衰退開始時進場長天期債券是機會成本最低且報酬率最高的時機。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1977/1/1~2023/8/31，採 NBER 衰退期間、美銀美林 3 個月債券指數、美銀美林 10 年債券指數、標普 500 指數。

鉅亨投資策略

根據市場變動掌握美國長短公債的投資時機

美國短天期公債的價格對利率較不敏感，適合在長期高通膨的環境下持有，以賺取近乎無風險的收益。美國長天期公債的價格對利率較敏感，若美國陷入經濟衰退，聯準會降息將對長債有利。投資人可以視未來經濟展望，判斷進場購買長短債的時機。

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