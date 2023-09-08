【債市觀察】美國升息最後一哩路！美國非投資等級債券三大優勢，布局時機來臨？

非投資等級債券是 2023 年迄今為止表現較優的債券資產之一，今年上半年股票資產雖然有不錯的表現，但對於擔心短期股市攀升幅度已過高的投資人，可選擇資產多元化配置，目前美國非投資等級債券具備高息收及低價位兩大特徵，在經濟具韌性、衰退風險低的升息尾聲階段，是極具投資潛力的選擇之一。

一、 美升息尾聲近，經濟軟著陸機率升高

7 月 26 日美國聯準會舉行利率會議，上調利率 1 碼到 5.25% 至 5.50%，達近 22 年高點。然而，美國通膨連續 12 個月呈現降溫趨勢，不含住房的核心通膨年增率也降至 3.6%，近一年半新低。

此外，9 月 1 日美國勞工部發布非農數據顯示，美國 8 月非農就業人數增加 18.7 萬人，高於預期的 17 萬人，且 8 月失業率增加至 3.8%，較 7 月大幅上升，為 2022 年 2 月以來最高，且工資增長放緩，隨著整體經濟走向軟著陸，就業市場繼續顯示出溫和的跡象，加強了市場對聯準會將在 9 月會議上保持利率穩定的預期，期貨市場顯示，聯準會 9 月加息的可能性幾乎為 0%，在年底前加息的可能性僅約 34.4%。

儘管經濟前景仍存在高度不確定性，非投資等級債市表現卻相對穩定，利差未明顯擴張，顯示信用風險仍相對穩健。

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觀察最新 2Q23 非投資等級企業財報可發現企業表現仍相當強健，超過 8 成企業獲利優於預期或符合預期，顯示現階段非投資等級債企業獲利能力仍佳。此外，7 成非投資等級企業對未來展望正向或中性，其中企業普遍表示對於先前高通膨帶來成本及勞工薪資的營運壓力亦較前兩季下滑，代表實體經濟仍具相當復甦動能，非投資等級債基本面仍相對有撐。

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三、善用槓鈴策略力抗震盪環境

上半年市場事件仍此起彼落，升息的最後一哩路，債券不僅享有較高的殖利率、價格下檔風險也低，建議投資人以槓鈴策略平衡布局利率與信用資產。除了布局非投資等級債券之外，也可以適度增加高信評如政府公債，除了進一步參與市場上漲機會外，也能夠提供下檔保護。(推薦完整閱讀：美國非投資等級債券三大優勢，布局時機來臨？)

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