上海、深圳一線大城持續出招 提振買房需求

中國一線大城先後實施「認房不認貸」政策，帶動房市成交上揚，深圳與上海兩個一線城市在周四（7 日）持續出招，力圖提振買房需求。

據《財聯社》報導，深圳周四鬆綁港澳居民商用物業、商務公寓限購。上海當天也宣布調整臨港人才購房政策、上海市住宅公積金購買存量（既有）住宅最長貸款期限，上海並發布住宅公積金支持城市更新有關政策的通知。

深圳此前對港澳居民購買當地住宅及商用物業、商務公寓的數量都有限制。深圳多位業界人士說，港澳居民購買商用物業、商務公寓時，深圳只允許港澳居民在政策規定範圍內購買，即購買主體必須是取得相應資質的公司主體，並限制商用物業、商務公寓的交易量。

不過，目前深圳尚未公布具體細則，無法確定港澳居民是否可「不限套數」購買。

上海此次的政策調整，也有望提振住宅交易量。其中，在調整臨港新片區人才住宅政策方面，上海對重點支持單位工作人才的工作年限要求，從六個月以上縮短為三個月以上。

「上海臨港片區進一步放寬了人才的購房政策，將減少人才購置住房的輪候時間，降低了購房門檻和成本。這在客觀上有助於提振此類人才的購房消費需求。」易居研究院研究總監嚴躍進說。

此外，上海還延長住宅公積金購買存量住宅最長貸款期限。嚴躍進說：「一些屋齡在 20 年左右的二手房將明顯受益，此類住宅過去最多可以貸 15 年，但按現在的規則，可以貸 30 年，這類住宅的交易性價比會提高。」

嚴躍進進一步表示，目前上海的公積金貸款額度，家庭一般可貸人民幣 100 萬元。對首套房來說，過去買家若貸款 100 萬元只能貸款 15 年的話，每個月還貸 6,954 元。現在買家如果可以貸款 30 年，每個月還貸金額可降至 4,270 元。