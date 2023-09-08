美股重點新聞摘要2023年09月08日

今日操盤前瞻

日本 7 月實質薪資收入年率

中國 8 月社會融資、新增人民幣貸款、M2 貨幣供應等數據

台灣 8 月進出口

中國擬擴大 iPhone 禁令 蘋果市值兩日恐蒸發近 2 千億美元、高通也重挫

中國計劃擴大 iPhone 禁令消息傳出後，蘋果周四 (7 日) 股價暴跌，在短短兩個交易日內市值可能蒸發 2,000 億美元。與此同時，蘋果 iPhone 晶片供應商高通股價也受牽連，盤中重挫逾 7%。閱讀全文...

美眾院中國事務特別委員會主席：中國擴大 iPhone 禁令旨在打壓蘋果市場進入

中國事務特別委員會主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 周四 (7 日) 向路透表示，中國擴大禁止公部門人員使用蘋果 iPhone 並不令人意外，此舉意在限制西方的市場進入中國。閱讀全文...

美上周初領失業金人數降至 21.6 萬 創 7 個月新低

美國勞工部周四 (7 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至今年 2 月以來新低，在排除先前詐領失業金人數後，進一步證明就業市場更具彈性。然而，就業市場的熱絡也引發市場對通膨的擔憂，同時可能讓聯準會 (Fed) 繼續把利率維持在高處更長一段時間。閱讀全文...