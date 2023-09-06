蘋果和安謀簽署新長期協議 延續合作關係至2040年後

根據安謀 (Arm) 周二 (5 日) 提交的申報文件，蘋果 (AAPL-US) 已和安謀簽署一份新的晶片技術協議，允許蘋果繼續使用安謀架構打造自家晶片，該協議將延續至 2040 年以後。

安謀並未在 8 月 21 日遞交的初步首次公開發行 (IPO) 說明中提到上述交易，代表這筆交易可能是在那之後至本月 5 日之間簽署的。安謀拒絕就文件以外事項發表評論，蘋果也未立即回應置評請求。

安謀周二展開首次公開發行 (IPO) 巡迴說明會。根據美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件，軟銀 (Softbank) 計劃以每股 47 美元至 51 美元的參考價，讓安謀發行 9550 萬股的美國存託股票 (ADS)，為軟銀爭取 520 億美元的估值。

安謀擁有全球多數智慧手機運算架構背後的智慧財產權，主要以授權的方式供客戶使用自家設計。蘋果在為 iPhone、iPad 和 Mac 等產品設計自研晶片的過程中，使用的就是安謀的技術。

此外，蘋果也是眾多欲投資安謀的科技大廠的其中一員。根據申報文件，除了蘋果以外，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等科技巨頭均有意以最多 7.35 億美元的價格投資安謀。

雖然上述投資最終可能不會實現，這項事實仍足以凸顯安謀的重要性。該公司的設計主要應用在資料中心伺服器、消費性電子和工業產品伺服器。

此外，晶圓代工業者如英特爾 (INTC-US)、三星、台積電 (2330-TW)(TSM-US)、超微 (AMD-US) 和聯發科 (2454-TW)，也有興趣加入投資，它們所生產的晶片都是基於安謀的設計架構，為伺服器提供電子設計自動化軟體的 Cadence Design Systems(CDNS-US) 和新思科技 (SNPS-US)，也對投資安謀表達同樣興趣。

作為交易的一部分，安謀最終可能獲得高達 520 億美元的估值，並取得近 50 億美元現金。