匯豐銀行：高盛和大摩明年業績優於其他大型銀行

匯豐銀行周四 (7 日) 表示，隨著華爾街交易的增加和資產管理業務的成長動能，高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 明年的業績將優於其他大型美國銀行。

匯豐表示，高盛和摩根士丹利在投資銀行業務 10 年來低點的影響下，預計 2024 年將實現高個位數到低兩位數的營收成，並在 2024 年和 2025 年實現可觀的獲利成長。

首席分析師馬丁內斯 (Saul Martinez) 認為，傳統銀行和專注於資本市場的銀行之間的營收預測正在出現「分歧」，並點名高盛作為該券商的首選。

他表示：「交易活動有所回升：即使經濟成長低迷，經濟成長方向、利率和通膨的能見度提高，也應該會引發更多的股票和債務發行以及併購活動。」

他補充說，固定收益和股票銷售和交易收入低於 2020-2022 年達到的高度，但一直保持韌性，並保持在 2017-2019 年水平之上。

由於市場火熱和 Fed 大幅升息，迫使銀行退出大型交易融資，投資銀行受到交易活動大幅下滑的打擊。

儘管利率上升幫助美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 通過向客戶收取更高的利率而獲得了意外之財，但它們已開始抑制貸款增加，給更高的存款成本帶來壓力。

匯豐銀行預計摩根大通、美國銀行和富國銀行的淨利息收入將隨著信貸成本上升而下降，但表示美國銀行的表現會更好。