輝瑞萊姆病二期研究亮眼、Gamestop季報優於預期!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 36 分)

■道瓊指數：下跌 -41，跌幅 -0.12% 至 34438。

■那斯達克 100 指數：下跌 -110.50，跌幅 -0.72% 至 15289.00。

■標普 500 指數：下跌 -17.00，跌幅 -0.38% 至 4454.50。

【今日總經數據】：

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二、美股盤前關注重點

1. 輝瑞、Valneva 宣布萊姆病二期研究成果：輝瑞 (PFE.US) 和法國製藥 Valneva (VALN.US)宣布 VLA15 萊姆病候選疫苗的二期研究結果，在註冊疫苗後一個月，兒童和青少年皆出現強烈的免疫反應。在加強劑量後，VAL15 在所有年齡層的耐受性良好。輝瑞表示，若三期臨床實驗也取得良好成果，將於 2026 年前向歐洲藥品管理局和美國食品藥物管理局 (FDA) 遞交 VLA15 的監管申請。

2. Gamestop (GME.US) 昨日公布 Q2 季報：季度收入為 11.64 億美元，YOY 增長 1.8%，非 GAAP EPS 達 - 0.03 美元。本季淨虧損 280 萬美元，去年同期為虧損 1.087 億美元。受惠於視頻遊戲、收藏品及遊戲機的強勁需求，使的 Gamestop Q2 季報優於市場預期，虧損也小於預期，昨日盤後大漲 3.57% 至 19.42 美元。

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3. 中國下令，政府員工禁止辦公時間使用外國品牌手機：近期中國政府下令，禁止政府官員在辦公時間使用 iPhone 或者外國品牌手機，或者將其帶入辦公室。蘋果 (AAPL.US) Q2 在中國的市佔為 16%，且蘋果持續將中國視為重要市場之一，中國政府此舉，恐引發寒蟬效應，昨日蘋果大跌 - 3.58% 至 182.91 美元。

4. 美國 8 月 ISM 服務業指數強勁，市場再擔憂 11 月升息機率：美國昨日公布 8 月 ISM 服務業指數自 52.7 升至 54.5，高於市場預期的 52.4，細項來看，商業活動、新訂單、就業數據皆上揚，顯示消費需求和就業市場仍保持強勁，而投入價格和製造業投入價格同步回升，顯示器業成本上升，恐導致通膨維持在高位，引發市場再度對 11 月升息的擔憂。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊