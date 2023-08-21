高盛評估出售其財富業務 專心服務超級富翁

高盛 (GS-US) 周一 (21 日) 表示，正在考慮出售部分針對高淨值客戶的財富業務，將重點重新轉向服務超級富豪。

這家華爾街銀行發表聲明表示，正在評估其註冊投資顧問部門「個人財務管理」(PFM) 的替代方案；該部門管理約 290 億美元的資金。

高盛於 2019 年以 7.5 億美元收購註冊投資顧問公司 United Capital Financial Partners，當時後者管理約 250 億美元的基金。當年的收購案重點擴大高盛的客戶名單，使其不再局限於超級富豪，但該部門仍然只占該銀行財富業務的一小部分。

高盛的私人財富部門為超高淨值客戶管理 1 兆美元的資產。

CEO 所羅門 (David Solomon) 去年將公司重組為 3 個部門，並縮減了其虧損累累的消費者業務，之後可能會進行撤資。其金融科技業務 GreenSky 也正在待價而沽。

由於消費者業務和房地產投資的減記對獲利造成壓力，高盛第 2 季獲利下降 60%，所羅門一直面臨著扭轉高盛命運的壓力。

該行計畫發展為超高淨值客戶服務的核心財富業務，重申 2 月底投資人大會的願望。高盛表示，其他核心財富業務包括通過 Ayco 進行職場財務規劃和 Marcus 儲蓄部門。

美國銀行業者通常會提供經紀、房貸和其他服務以及遺產和稅務規劃，來競相為超級富翁提供服務。這些活動往往比不穩定的華爾街業務如投資銀行和交易更能產生穩定的收入。