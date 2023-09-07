BMI：印度2027年前有望躍升全球第三大消費市場 僅次於美中

Fitch Solutions 旗下研究部門 BMI 指出，隨著中高所得家庭數量增加，印度有望在 2027 年前成為全球第三大消費市場。

目前印度排名全球第五，但 Fitch Solutions 預測，實質家庭支出增長 29% 將使印度的排名上升兩名，僅次於美國和中國。

BMI 報告指出，印度家庭人均支出將成長 7.8%，超越印尼、菲律賓和泰國等其他亞洲開發中經濟體。整體而言，東協和印度家庭總支出之間的差距，也幾乎將增加兩倍。

BMI 預估，到了 2027 年，隨著可支配收入年複合成長率達到 14.6%，印度家庭總支出將突破 3 兆美元，屆時將有 25.8% 的印度家庭每年可自由支配收入達到 1 萬美元。

BMI 表示：「這些家庭多半位在新德里、孟買和班加羅爾等經濟中心，較富裕的家庭主要位在都市，零售商可以輕鬆瞄準關鍵的目標市場。」

根據估計，印度約 33% 的人口年齡介於 20 歲至 33 歲間，BMI 認為這個群體將花費大量支出在電子產品上。

BMI 報告預測，具有「科技素養」(technology-literate) 的城市中產階級可自由支配支出不斷增加，將帶動印度在消費電子等產品上的花費。到了 2027 年，通訊支出將以每年 11.1% 的幅度成長，達到 762 億美元。

都市化的發展也有助於刺激消費，因為企業能夠更輕易接觸到消費者，開設更多實體門市來滿足他們的需求，舉例來說，蘋果 (AAPL-US)4 月時在德里和孟買開了兩家直營門市，三星也在同一個月宣布，年底前將在德里、孟買和清奈等主要城市開設 15 家高階體驗門市。

BMI 還稱，黑石集團 (Blackstone) 和 APG Asset Management 等投資機構已投入更多資金在印度的購物中心業務上，希望能利用消費支出成長的機會。